FETÖ'ye Üyelik Sebebiyle Firari Hükümlü Yakalandı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M'yi yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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