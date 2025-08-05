FETÖ\'ye Üyelikten Firari Hükümlü Yakalandı

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.