FETÖ'ye Yönelik 32 İlde Operasyon: 64 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ'ye Yönelik 32 İlde Operasyon: 64 Gözaltı

FETÖ\'ye Yönelik 32 İlde Operasyon: 64 Gözaltı
23.03.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ'ye düzenlenen operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı, 41'i tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 32 ilde FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını, 41'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik 32 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, örgüt içerisinde sözde sorumlu kişiler ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 64 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'ye Yönelik 32 İlde Operasyon: 64 Gözaltı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 16:23:02. #.0.5#
SON DAKİKA: FETÖ'ye Yönelik 32 İlde Operasyon: 64 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.