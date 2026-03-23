FETÖ\'ye Yönelik 32 İlde Operasyon: 64 Gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 32 ilde FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını, 41'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik 32 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, örgüt içerisinde sözde sorumlu kişiler ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 64 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.