FETÖ\'ye Yönelik Kıskaç-30 Operasyonunda 459 Şüpheli Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen 'Kıskaç-30' operasyonlarında 459 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-30' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

'MÜCADELEDE HİÇBİR GEVŞEMEYE YER YOK'

Operasyonda 459 kişinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şüpheliler hakkında; 'örgütün güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütmek', 'sosyal medyada platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak, ankesörlü telefonlarla iletişim kurmak ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak', 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak', 'haklarında firari olarak aranma kayıtları bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda 'avantajlı' olarak kodlanmak' ve 'örgütün kripto haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olmak' suçlarından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok! Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadele edeceğiz" dedi.