FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-30 Operasyonunda 459 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-30 Operasyonunda 459 Şüpheli Yakalandı

FETÖ\'ye Yönelik Kıskaç-30 Operasyonunda 459 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde düzenlenen 'Kıskaç-30' operasyonları sonucu 459 FETÖ şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında örgütün çeşitli yapılanmalarına yönelik soruşturmalar başlatıldı.

19.11.2024 11:08  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen 'Kıskaç-30' operasyonlarında 459 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-30' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

'MÜCADELEDE HİÇBİR GEVŞEMEYE YER YOK'

Operasyonda 459 kişinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şüpheliler hakkında; 'örgütün güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütmek', 'sosyal medyada platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak, ankesörlü telefonlarla iletişim kurmak ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak', 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak', 'haklarında firari olarak aranma kayıtları bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda 'avantajlı' olarak kodlanmak' ve 'örgütün kripto haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olmak' suçlarından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok! Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-30 Operasyonunda 459 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:41 İskandinavlar hazırlıklara başladı Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler İskandinavlar hazırlıklara başladı! Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
16:27 Tekirdağ kıyıları kırmızı renge büründü Tekirdağ kıyıları kırmızı renge büründü
16:19 Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek
16:15 Ünlü hava yolu firması iflas başvurusunda bulundu Ünlü hava yolu firması iflas başvurusunda bulundu
16:09 Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor
15:58 Malatya’da yıkım esnasında göçük Kepçe operatörü enkaz altında kaldı Malatya'da yıkım esnasında göçük! Kepçe operatörü enkaz altında kaldı
15:54 Erling Haaland’ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi Erling Haaland'ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:48 Dev bankadan Türkiye’de enflasyon tahmini Dev bankadan Türkiye'de enflasyon tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 12:01:01. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-30 Operasyonunda 459 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.