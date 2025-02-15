FETÖ\'ye Yönelik Kıskaç-39 Operasyonlarında 103 Gözaltı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 39 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-39' operasyonlarında 103 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, 39 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden 'Kıskaç-39' operasyonlarında 103 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yakalananlar arasında FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan şüphelilerin de yer aldığını aktaran Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün 'Askeri mahrem yapılanması' ve 'Öğrenci yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgüt evlerinde kamu sınavlarına hazırlanmak, örgütün 'Gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" dedi.