FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 47 Tutuklama

20.03.2026 15:34
27 ilde düzenlenen operasyonlarda 77 FETÖ şüphelisinden 47'si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 77 şüpheliden 47'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisindeki sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilen zanlılara yönelik, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince 27 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Aralarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanların da yer aldığı, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 77 şüpheliden 47'sinin tutuklandığı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Daire başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA

Yalova’da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
İran, ABD’ye ait F-35 savaş uçağı vurdu İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu
Büyükçekmece’de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı Büyükçekmece'de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Nevşehir’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
16:00
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
15:47
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu
İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
13:08
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
