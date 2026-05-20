FETÖ Zanlısı K.Ç. Kilis\'te Yakalandı

KİLİS'te FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç., operasyonla yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan ve 9 yıldır firari olarak aranan K.Ç.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, adresini belirlediği K.Ç.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. K.Ç., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.