Fetterman'dan Mamdani'ye Netanyahu Tepkisi

ABD'de Demokrat Senatör John Fetterman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şehre gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kararı doğrultusunda tutuklanabileceğine işaret eden New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi "palyaço" olarak niteledi.

The Hill gazetesinin haberine göre Fetterman, Fox News kanalına verdiği röportajda, Netanyahu'nun şehre gelmesi halinde UCM kararı doğrultusunda tutuklanabileceğine işaret eden Mamdani'ye tepki gösterdi.

Fetterman, "Sen bir belediye başkanısın. Çukuru tamir edebilirsin. Çöpü atabilirsin ama kimseyi tutuklamaları için emir veremezsin. Pensilvanya'ya giderse (Netanyahu'yu) onu tutuklatabilirim. Bu bir şaka. O (Mamdani) bir palyaço." dedi.

Mamdani'nin "aşırı uçlara yaranmaya" çalıştığını ileri süren Fetterman, "Netanyahu'ya kızgın olduğunuzu biliyorum çünkü hayran olduğunuz birçok insanı öldürdü. Bu sizin yetki alanınız değil. Bunu siz de ben de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD basınına göre Netanyahu'nun eylülde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'a gitmesi planlanıyor.

"Netanyahu'nun yeri Lahey" demişti

Mamdani, Netanyahu'nun, eylüldeki BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gitmesi halinde UCM'nin tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

New York Belediye Başkanı, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." değerlendirmesinde de bulunmuştu.

Netanyahu, bu sözleri üzerine Mamdani'yi "Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla" suçlamış, UCM'nin ABD ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.