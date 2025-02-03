Fiala’dan AB’ye Gümrük Ticaret Çağrısı

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Çekya Başbakanı Petr Fiala, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD ile gümrük ticaretine ilişkin çıkarlarını güçlü bir şekilde savunması gerektiğini ifade etti.

Fiala, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen savunma konulu gayriresmi zirve öncesinde açıklamalarda bulundu.

AB'nin, ABD ile gümrük ticaretine ilişkin çıkarlarını güçlü bir şekilde savunması gerektiğini kaydeden Fiala, bunu sağlayabilmek için yeterli enstrümanın olduğunu dile getirdi.

Petr Fiala, ABD'nin sunacağı teklifi beklemeden harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, güçlü transatlantik ilişkilerin korunması ihtiyacının da altını çizdi.