Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Temaslarda Bulundu

19.04.2026 20:11
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Letonyalı mevkidaşı ile görüştü.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Letonyalı mevkidaşı Baiba Braze ile görüştü; Afrika etkinliği resepsiyonuna katıldı ve "ADF Youth" etkinliğinde gençlerle buluştu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, beşincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde de diplomatik temaslarını sürdürerek, çeşitlik toplantı ve etkinliklere katıldı.

Bakan Fidan, bugün Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile bir araya geldi. Fidan daha sonra Beşinci Antalya Diplomasi Forumu marjında düzenlenen Afrika etkinliği resepsiyonuna katıldı.

Fidan ayrıca,  "ADF Youth" etkinliğinde de gençlerle bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

