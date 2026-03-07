(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ayrı ayrı görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Fidan, Azerbaycan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?