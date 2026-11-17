Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı"na katıldığı belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamında gerçekleştirilen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Fidan, toplantı kapsamında düzenlenen "Karadeniz Bölgesine Yönelik Güvenlik Taahhütlerinin İlerletilmesi" başlıklı oturumda da yer aldı.

Bakan Fidan, toplantı marjında Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile de bir araya geldi.