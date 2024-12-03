Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumuna iştirak etti.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Fidan, Brüksel'de NATO Toplantısında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?