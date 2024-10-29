Fidan\'dan 29 Ekim Mesajı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Ülkemizde ve dünyanın çeşitli köşelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bize miras bırakılan Cumhuriyetimizi, bağımsızlık ruhu ve milli dış politika vizyonumuz ile dünya sahnesinde daha da ileri taşımaya kararlıyız. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Fidan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyanın çeşitli köşelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bize miras bırakılan Cumhuriyetimizi, bağımsızlık ruhu ve milli dış politika vizyonumuz ile dünya sahnesinde daha da ileri taşımaya kararlıyız. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."