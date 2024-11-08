Fidan'dan Batı Trakya Türk Azınlığına Ziyaret

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Batı Trakya Türk Azınlığının temsilcilerini kabul etti.

Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile Atina'da yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Batı Trakyalı soydaşlarıyla sohbet eden Fidan, daha sonra Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Koordinatörü Levent Sadık Ahmet ile görüştü.

Fidan ve Yerapetritis, bugün Atina'da bir araya gelerek ikili ilişkiler için atılacak adımları değerlendirmişti.