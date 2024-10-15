Fidan'dan İsrail'e Sert Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fidan'dan İsrail'e Sert Mesaj

Bakan Fidan, İsrail'in bedel ödemesi gerektiğini vurgulayarak durumu eleştirdi.

15.10.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail hükümetinin ve destekçilerinin bedel ödediğinden emin olmalıyız. Böylece yapabileceklerinin bir sınırı olduğunu anlayabilirler." dedi.

Bakan Fidan, AK Parti tarafından AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen " Filistin'in Geleceği Konferansı"nın, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın yönettiği "Küresel Diplomasi ve Filistin'in Geleceği" başlıklı birinci oturumuna katıldı.

Burada konuşan Oktay, İsrail'in, Filistin halkına karşı bugüne kadar el koyma, ayrıştırma, izolasyon, mahrum bırakma ve yok etme politikaları uyguladığını söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik baskıcı tutumunun geçmişine dikkati çeken Oktay, "Biz Filistin'in geleceğini konuşuyoruz ama geçmişteki bazı kilometre taşlarını da hatırlamamız gerekiyor. Gelecekten bahsedeceksek geçmişi bilmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Oktay'ın diplomasinin sınırlarının ne olduğu ve Gazze'deki trajediyi durdurmak için diplomasi yoluyla ne yapılabileceği sorusunu yanıtlayan Fidan, İsrail'in Gazze'ye saldırmaya başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Türkiye'nin bu konudaki diplomatik çabalarını anlattı.

Fidan, "Dünya sahnesine baktığınızda, şu anda 5 ülke dışında neredeyse her ülke üç şey üzerinde anlaşmış durumda; Gazze'de ateşkes, acil insani yardımın Gazze halkına erişimi ve iki devletli çözüm." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den üç hafta sonra Kahire'de düzenlenen ilk bölgesel zirveyi hatırlatan Fidan, Avrupa ülkelerinin, zirvenin nihai bildirisine "ateşkes" kelimesini koymayı kabul etmediğini anlattı.

Fidan, şimdi ise herkesin hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin geleceği için bu krize kalıcı bir çözüm bulmanın tek yolunun iki devletli çözüm olduğu konusunda uzlaştığını belirterek, buna ulaşmanın çok fazla çalışma, özveri, koordinasyon, dostlar arasında işbirliği ve güven gerektirdiğini vurguladı.

Bakan Fidan, Temas Grubu ile son bir yıl içinde birlikte yaptıklarının, uluslararası toplumu harekete geçirmeye gerçekten yardımcı olduğunu dile getirdi.

"İki devletli çözüme ulaşmak için neler yapılması gerektiği" sorusuna yanıt veren Fidan, bunun tüm dünya için çok büyük bir sorun olduğunu ve kimsenin bu sorunla pek ilgilenmediğini ifade etti.

ABD'nin İsrail'e desteğinin, İsrail'i durdurma çabalarını zorlaştırdığı mesajı

Fidan, üzerinde çalıştıkları bir konu olduğunu belirterek, "ABD'nin bölgedeki İsrail gündemini körü körüne ve yüzde 100 destekliyor olması tüm işlerimizi çok ama çok zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de İsrail politikalarına ilişkin iki görüş olduğunu kaydeden Fidan, ancak ikisinin de Gazze'deki soykırımın durdurulması için etkili olmadığını söyledi.

Fidan, öte yandan bazı büyük Avrupa ülkelerinin de ABD'nin İsrail politikasını sorgusuz sualsiz desteklediğine dikkati çekti.

Refah sınırından Gazze'ye hiçbir yardımın gitmesine izin verilmediğine işaret eden Fidan, "Buradan ya da dünyanın diğer köşelerinden Filistin halkının yardımına ne gönderdiysek durduruluyor." diye konuştu.

"ABD ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin mevcut krizin gerçek risk ve tehlikesini anlamasını sağlamalıyız." diyen Bakan Fidan, Ukrayna'daki bölünmenin Filistin'de de benzer bir bölünmeye yol açtığını gördüklerini ve bunun kuzey güney küresel bölünmesini daha da artırdığını anlattı.

İsrail'i durdurmak için "ikinci aşamaya geçme" çağrısı

Gazze'ye insani yardım ulaştırılabilmesini sağlamak için durmaksızın ve yorulmaksızın çalışmaya devam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Fidan, "Ne söylersek söyleyelim, şu anda Gazze'de yaşanan trajedinin görüntüsünü tarif bile edemeyiz." dedi.

Fidan, diplomasinin sınırlarına ulaştıkları yerin burası olduğunu belirterek, "Bunun ötesine geçmek için yaptırımlardan, uluslararası yasal eylemlerden başlayarak, İsrail'i ve İsrail'in destekçilerini her konuda, uluslararası forumlarda her alanda boykot etmekten başlayarak diğer araçları kullanmaya başlamamız gerekiyor. İkinci aşamaya geçmemiz gerekiyor, aksi takdirde İsrail Gazze'deki katliamına ve soykırımına devam edecek." şeklinde konuştu.

Bunun nedeninin "İsrail'in hiçbir bedel ödemiyor olması" olduğunu vurgulayan Fidan, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetine "anlamlı bir bedel ödetilmediği sürece soykırımın devam edeceğini" dile getirdi.

Fidan, "İsrail hükümetinin ve destekçilerinin bedel ödediğinden emin olmalıyız. Böylece yapabileceklerinin bir sınırı olduğunu anlayabilirler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail'in " Lübnan'da savaşı tırmandırmasına" dikkati çeken Fidan, bunun Gazze ve Filistin'i unutturmaması gerektiğini söyledi.

"Filistin meselesini diğer meselelerden ayırmamız gerekiyor"

Bakan Fidan, "Şu anda uluslararası haberlere ve medyaya Lübnan'dan gelen savaş haberleri hakim. Şimdi burada ismini vermek istemediğim belki başka alanlara da sıçrama riski var. Savaşın tırmanması gibi gerçek bir tehlike var." değerlendirmesini yaptı.

Bunun çok dikkatli ele alınması gereken büyük bir sorun olduğunun altını çizen Fidan, "Bölgedeki ortaklarımız, dostlarımız ve müttefiklerimizle birlikte çalışarak bu riskten kaçınmak için birlikte neler yapabileceğimizi görmemiz gerekiyor ancak Filistin meselesini diğer meselelerden ayırmamız gerekiyor." dedi.

Diplomasinin Filistin devletinin kapsamlı yeniden inşası için nasıl kullanılabileceğinin sorulması üzerine Fidan, "Bir sonraki krize kadar, Filistin'de bir sonraki soykırım serisi başlayana kadar Filistin meselesinde konuştuklarımızı unutacağız, belki de İsrail hükümeti Batı Şeria'yı ilhak etmeye çalışacak." ifadelerini kullandı.

Fidan, İsrail hükümetinin insanları uçurumun kenarına götürdüğünü söyledi.

"İsrail işgali genişlerse daha fazla ölüm göreceğiz"

Filistin sorununun Birleşmiş Milletler (BM) 1967 kararları temelinde adil ve hakkaniyete uygun şekilde çözülmesini isteyen İsrailli muhaliflerin de olduğunu kaydeden Fidan, onlarla da sağlıklı bir diyalog içinde olmalarının önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, "İsrail işgali genişler ve farklı bir şekil alırsa, daha fazla kargaşa, daha fazla ölüm göreceğiz." dedi.

Daha işlevsel bir uluslararası sistem önerisinin sorulması üzerine Fidan, bazı ülkelerin uluslararası sistem tarafından belirli kurallara uymakla yükümlü, bazılarının ise bu kurallardan muaf tutulduğunu belirterek, uluslararası sistemin bu temel açığının giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Fidan, mevcut bazı çözüm önerilerinin BM Güvenlik Konseyi'nde belirli güç merkezlerinin orantılı olarak nasıl temsil edileceğine dayandığını kaydederek, ancak bunların "evrensel değerlere ve haklara hitap etme düşüncesinden yoksun" olduklarını söyledi.

Bakan Fidan, dünyadaki ulus devletlerin çoğunun mevcut uluslararası sistemden memnun olmadığını aktardı.

(Bitti)

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Hakan Fidan, Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, AK Parti, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan'dan İsrail'e Sert Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
14:44 Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf’ta rüzgar terse döndü Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:16 Mısır’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 16:58:10. #1.11#
SON DAKİKA: Fidan'dan İsrail'e Sert Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.