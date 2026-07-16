Fidan'dan Karadeniz Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
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Fidan'dan Karadeniz Güvenliği Vurgusu

16.07.2026 16:50
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e taşınmasına karşı çıktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e taşınmasını istemediklerini belirterek, "(Karadeniz'de) Limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir." dedi.

Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Savaşın başından beri dikkati çekilen "çatışmanın yayılması riski"nin halen ciddi bir tehdit olduğunu ifade eden Fidan, çeşitli şekilde gerilimin tırmandığının görüldüğünü aktardı.

Fidan, Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmelerin bu endişeleri daha da artırdığını kaydederek, "(Rusya-Ukrayna) Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Karadeniz'de huzurun korunmasının şart olduğunu vurgulayan Fidan, "(Karadeniz'de) Limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir." dedi. Bakan Fidan, bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki kısır döngüden nasıl çıkılabileceğiyle ilgili yeni stratejik arayışlar içerisinde olduklarına işaret eden Fidan, yeni fikirler olduğunu ve taraflarla ve arabulucularla görüşmelerinde onların masaya yatırıldığını belirtti.

"Türkiye müzakerelerinin sürmesinin çok faydalı olacağına inanıyorum"

Bakan Fidan, "Geçtiğimiz yıl özellikle artık görünür hale gelmiş İstanbul Görüşmeleri ile yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin ben çok faydalı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

İstanbul formatına bakıldığında tarafların çeşitli branşlarda yetkililerin bir araya gelerek gerçekten hem kendi içlerinde hem de kendi aralarında bir şeffaflık sağladığını aktaran Fidan, direkt müzakerelerin olduğunu ve çok güzel görüşmeler gerçekleştiğini söyledi.

Fidan, aynı türden görüşmelerin kesintisiz şekilde devam etmesinin önemli olduğunun altını çizerek, "Savaşın devam ediyor olması aslında görüşmelerin bu formatta devam etmeyeceği manasına gelmez." ifadesini kullandı.

İstanbul Görüşmeleri'nden sonra ABD'li müzakerecilerin devreye girdiğine ve onların daha nihai ve sonuç alıcı ne yapılabilir diye uğraştıklarına değinen Fidan, "Bugün itibarıyla maalesef halihazırda savaş devam ediyor ve gittikçe tırmanma riski var." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, deniz unsurlarına liderlik yapmayı kabul etti"

Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından birinin Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri olduğuna dikkati çekerek, bu garantilerin verilecek kara, deniz ve hava unsurlarını içerdiğini kaydetti.

Bu bağlamda Türkiye'nin katkısına ilişkin Fidan, "Türkiye, deniz unsurlarına liderlik yapmayı kabul etti, müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz. Bu konudaki planlama çalışmaları ilgili müttefik ülke deniz kuvvetleri tarafından da yapılmakta." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Hakan Fidan, Karadeniz, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan'dan Karadeniz Güvenliği Vurgusu - Son Dakika

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