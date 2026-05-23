Fidan'dan Katar ve Pakistan ile Görüşme

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistanlı arabulucular ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan bugün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Pakistanlı arabulucular ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alındı.
