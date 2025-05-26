Fidan'dan Rus-Türk İş İnsanlarına Kabul

- Dışişleri Bakanı Fidan, Rus- Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Rusya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.