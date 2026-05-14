Fidan Dikim Töreni'nde Umut Dikti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Öz Orman-İş Sendikası tarafından düzenlenen Medya Çalışanları Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şahin, Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleştirilen fidan dikim töreninde, sadece fidan dikmediklerini, toprağa umut ektiklerini söyledi.

Ormanların sadece ağaçtan ibaret olmadığını ifade eden Şahin, "Orman sadece ağaç değildir, nefestir, vatandır ve gelecektir." diye konuştu.

Şahin, kriz süreçlerinde güçlü kamu iletişiminin hayati rol üstlendiğini, özellikle orman yangınları gibi afetlerde doğru ve hızlı bilgilendirmenin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini dile getirdi.

Basın mensuplarının yangın bölgelerinde büyük özveriyle görev yaptığını belirten Şahin, doğru haberciliğin kamu farkındalığını artırdığını ifade etti.

Fidan dikim törenine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı temsilcileri, Orman Genel Müdürlüğü yöneticileri, HAK-İŞ temsilcileri, sendika yöneticileri ve basın mensupları katıldı.