Fidan, Doha'da Irak Bakanıyla Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22. Doha Forumu'na katılmak üzere gittiği Doha'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Doha'da bir araya geldi" denildi.