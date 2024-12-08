Fidan Doha Forumu'nda Görüşmelerde Bulundu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forumu marjında Katar, Mısır, İran, Irak, Ürdün, ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarının yanı sıra Rusya temsilcisiyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından Fidan'ın yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Fidan'ın Katar, Mısır, İran, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ve Rusya temsilcisi ile Suriye'deki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.