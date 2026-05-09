Fidan, Hamas Heyeti ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Derviş ve beraberindeki Hamas heyetiyle görüşmesinde, Gazze'de kalıcı barışın tesisi için devam eden çalışmalar, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için yürütülen faaliyetler ve bölgedeki diğer gelişmeler ele alındı.

Fidan, bölgedeki savaşın Filistin meselesinin unutulmasına yol açmaması gerektiğini, Türkiye'nin Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in sebep olduğu felaketleri uluslararası toplumun gündeminde tutmaya devam ettiğini belirtti.

Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki varlığını artırmasının ve Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımın bölgeye ulaşmasını engellemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İslam ülkeleri başta olmak üzere Filistin'e destek veren tüm devletlerin Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bu yöndeki çabalara öncülük etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının Gazze'den ayrılmasını hedefleyen her türlü adıma karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğini ifade etti.