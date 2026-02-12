Fidan: İran ile ABD Anlaşması Güven Açıklarını Ele Almalı - Son Dakika
Fidan: İran ile ABD Anlaşması Güven Açıklarını Ele Almalı

12.02.2026 10:32
Hakan Fidan, İran'ın ABD ile anlaşmasının bölgesel ortaklarla güveni güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İran için, ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmayı bölgesel ortaklarla, güveni güçlendirici adımlarla eşleştirmek önemli olacaktır. Bu denge çok önemli. Bölge ülkeleriyle önemli bir güven açığı var. Bu boyutun ele alınması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Fidan, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hem ABD hem de İran'ın nükleer anlaşmayı sağlamak için uzlaşmaya hazır göründüğünü belirten Fidan, ancak Tahran'ın balistik füze programını da kapsayacak şekilde görüşmelerin genişletilmesinin "farklı bir savaştan başka bir şey getirmeyeceği" vurgusunu yaptı.

Fidan, ABD hükümetinin İran'ın tüm uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sonlandırması yönündeki temel talepte esnek davranmaya hazır olduğunu belirttiğini de kaydetti.

İran'ın "gerçekten gerçek bir anlaşmaya varmak istediğini" belirten Fidan, 2015'te ABD ve diğer dünya güçleriyle imzaladığı anlaşmada olduğu gibi zenginleştirme seviyelerine ve sıkı denetim rejimine ilişkin kısıtlamaları kabul edeceğini düşündüğünü söyledi.

ABD, İran ve bölge yetkilileriyle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Fidan, "Amerikalıların, açıkça belirlenen sınırlar içinde İran'ın uranyum zenginleştirmesini tolere etmeye istekli görünmeleri olumlu bir gelişme." diye konuştu.

Bakan Fidan, "İranlılar artık Amerikalılarla bir anlaşmaya varmaları gerektiğini kabul ediyor ve Amerikalılar da İranlıların belirli sınırları olduğunu anlıyor. Onları zorlamaya çalışmak anlamsız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin "tüm sorunları aynı anda ele almakta ısrar etmesi" ihtimaline değinen Fidan, "(İran'ın füze kapasitesi ve silahlı gruplara desteği) Nükleer dosyanın bile ilerlemeyeceğinden korkuyorum. Sonuç, bölgede yeni bir savaş olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fidan, Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerin, İran'ın füze kapasitesi ve silahlı gruplara desteğini ele almak için "yaratıcı fikirler geliştirmeye çalıştıklarını" ve bunların "yapıcı ve etkili bir rol" oynayabileceğini de aktardı.

Fidan, ABD'nin İran'ın nükleer kapasitesinden "derin endişe" duyduğuna işaret ederek, "Ancak diğer konular bölge ülkeleriyle yakından ilgilidir, çünkü füzeler ve vekiller bölgesel güvenliği etkiler, küresel bir etki alanları yoktur." diye konuştu.

Bölgede askeri üstünlüğünü korumanın, İsrail için temel öncelik olduğunu söyleyen Fidan, "İran füzelerinin varlığı bu hedefi zorlaştırıyor." dedi.

Bakan Fidan, Trump yönetimi ve İran'ın, bölge ülkelerinin müzakerelerden dışlandığını hissettiği ve dünya güçlerinin 2015'te İran ile nükleer anlaşma imzalamasına yol açan geçmişteki hataları tekrarlamaması gerektiğini vurguladı.

İran hükümetinin, halkın hoşnutsuzluğunun büyük ölçüde ekonomik zorluklardan kaynaklandığını anladığına değinen Fidan, "Bu yüzden yaptırım sorununun çözülmesi gerektiğini biliyorlar." dedi.

Bakan Fidan, İran'da bir rejim değişikliği olacağını düşünmediğini belirterek, "Elbette, hükümet organları ve bazı diğer hedefler ağır darbe alacak, hasar görecek ve yok edilecek. Ancak rejim, siyasi bir varlık olarak işlevini sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

