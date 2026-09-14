Fidan, Katarlı ve Suudi mevkidaşlarıyla bölgedeki son saldırıları görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgede yaşanan son saldırılar değerlendirildi ve devam eden müzakere süreçleri ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani ve Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmelerinde, bölgede yaşanan son saldırılar değerlendirildi ve devam eden müzakere süreçleri ele alındı.
Kaynak: AA
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