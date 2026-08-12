Fidan, Libya'da El-Menfi ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'da Başbakanlık Konseyi Başkanı El-Menfi ile bir araya geldi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Libya'nın Trablus şehrinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi.
Kaynak: ANKA
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