Fidan: Mekke Anlaşması Bölgeye Kalıcı İstikrar Getirecek

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın vizyonunda bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız, büyümemiz, gerekirse bütün ülkeleri bu çatının altında toplamamız var. Bu bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım. Bu bölge, son yüz yıldır Osmanlı'nın çekilmesinden beri istikrarsızlıkla anılan bir bölge" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı "tarihi" olarak nitelendiren Fidan, anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uzun süredir yürütülen bölgesel dış politika vizyonunun önemli hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Anlaşmaya ilişkin hazırlıkların uzun süredir devam ettiğini belirten Fidan, "Bunları tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklarla ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum" dedi.

Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini ve ekonomik geleceklerini daha kurumsal yapılar üzerinden garanti altına almaları gerektiğini ifade eden Fidan, dışarıdan gelen güçlerin bölgedeki sorunları çözmek yerine daha ağır hale getirdiğini ifade etti.

Anlaşmanın imzacı ülkelere yükümlülük getirdiğini belirten Fidan, bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda ihtiyaç duyduğu desteği kendisinin tanımlayacağını söyledi.

Fidan, bu desteğin istihbarat, lojistik ve mühimmattan askeri birliklerin gönderilmesine kadar farklı aşamalarda olabileceğini ifade etti.

Anlaşma kapsamında Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanlarından oluşacak siyasi ve askeri bir komite kurulacağını belirten Fidan, alınan kararların uygulanmasını takip edecek bir genel sekreterlik oluşturulacağını kaydetti.

GENEL SEKRETERLİK SUUDİ ARABİSTAN'DA OLACAK

Kurulması planlanan genel sekreterliğin merkezinin Suudi Arabistan'da olacağını belirten Fidan, ortak tatbikatlar, eğitim faaliyetleri, istihbarat paylaşımı, lojistik ve savunma sanayisi iş birliğinin de ittifakın çalışma alanları arasında bulunacağını söyledi.

Üç ülkenin ittifakın "çekirdek ülkeleri" olduğunu belirten Fidan, başka ülkelerin de yapıya katılmak istediğini, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka dahil olacağına inandığını ifade etti.

"KALICI İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonunun ittifakı üç ülkeyle sınırlı tutmamak olduğunu belirterek, "Gerekirse bütün ülkeleri bu çatının altında toplamamız var" dedi.

"Yazıya bağladığımız bir ortak tehdit yok. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye'nin dış politika tavırlarına baktığınızda yayılmacı politikaları olan ülkeler değil. Kendi sınırları içerisinde kendi dertleriyle, kalkınmalarıyla meşguller. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. İster bölge içinden ister dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Hiçbir şekilde farklı coğrafyaları, farklı öncelikleri birbiriyle çatışır halde tutacak değiliz. Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan'da olacak, o şekilde kararlaştırdık.

Adını vermek istemiyorum, başka ülkeler var katılmak isteyen. Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak. Bunlar zaten ortak askeri ittifakların doğasındaki hususlar. Bunları yapmadan ortak çalışabilirliği, ortak hareket edilebilirliği ortaya koyamazsınız. Genel şu anda söylenen Mekke İttifakı. Bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifakın arasında bulunacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız, büyümemiz, gerekirse bütün ülkeleri bu çatının altında toplamamız var. Bu bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım. Bu bölge, son yüz yıldır Osmanlı'nın çekilmesinden beri istikrarsızlıkla anılan bir bölge."

"ÇERÇEVE YASA" DEĞERLENDİRMESİ

Fidan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin de "Bu çerçeve yasanın çok iyi yazılmış, garanti altına alıcı hükümleri var. Örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın hususlarından yararlanamayacak" değerlendirmesinde bulundu.