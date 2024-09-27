- Dışişleri Bakanı Fidan, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temasları çerçevesinde Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temaslarını sürdürüyor. Fidan Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak, hitapta bulundu.
Son Dakika › Güncel › Fidan, New York'ta Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?