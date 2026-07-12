Fidan, Paris'teki Ukrayna Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fidan, Paris'teki Ukrayna Zirvesi'ne katılacak

12.07.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak. Zirvede Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğini yinelemesi ve müzakere çağrısı yapması bekleniyor.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Fidan'ın zirvede Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğini yinelemesi, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna'yı yeniden müzakere masasında buluşturmaya hazır olduğunu vurgulaması ve Karadeniz'de barış ile istikrarın korunmasının önemine dikkati çekmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Zirvede, Ukrayna için yeni savunma kabiliyetleri ile Ukrayna'ya destek olmak amacıyla savunma sanayi sektörlerinin daha fazla seferber edilmesi gibi konuların ele alınması planlanıyor.

Bakan Fidan'ın zirvede Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in de katıldığı NATO Zirvesi'nde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhataplarıyla ele alması, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği teyit etmesi, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında cephedeki son duruma ve savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşması, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masası etrafında bir araya getirmeye hazır olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın, Karadeniz'de barış ve istikrarın korunmasının Türkiye açısından arz ettiği önemin altını çizerek, Türkiye'nin bu amaca yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu ifade etmesi, Gönüllüler Koalisyonu bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlere temel teşkil edecek hukuki ve siyasi çerçevenin netleştirilmesi sürecinde yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemine dikkati çekmesi de planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Güncel, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan, Paris'teki Ukrayna Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika

İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

12:46
Ağrı Dağı’nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber
Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber
12:42
Kılıçdaroğlu’na bir şok daha Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
10:58
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
10:56
Lindsey Graham’ın son durağı Kiev oldu Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
10:29
Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
10:14
Fatih’te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
Fatih'te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 13:51:55. #7.13#
SON DAKİKA: Fidan, Paris'teki Ukrayna Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.