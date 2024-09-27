Fidan-Radman Görüşmesi New York'ta

- Dışişleri Bakanı Fidan, Hırvat mevkidaşı Radman ile görüştü
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York temasları çerçevesinde Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'de temaslarını sürdürüyor. Fidan, New York şehrinde Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile görüştü.
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