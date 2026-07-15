Fidan, Ukrayna'da Barış ve Ticaret Konularını Görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fidan, Ukrayna'da Barış ve Ticaret Konularını Görüşecek

15.07.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da barış girişimleri ve serbest ticaret anlaşmasını ele alacak.

(ANKARA) - Ukrayna'ya iki günlük resmi ziyarette bulunacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve üst düzey yetkililerle barış girişimleri, ikili ilişkiler ve Karadeniz güvenliğini ele alması bekleniyor. Ziyaret öncesinde iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Ukrayna'ya iki günlük resmi ziyarette bulunacak. Fidan'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın yanı sıra Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kyrylo Budanov, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın ekonomi, enerji ve savunma başta olmak üzere çeşitli alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alınması bekleniyor. Bakan Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelemesi, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemini vurgulaması ve Ankara'nın Rusya ile Ukrayna'yı yeniden müzakere masası etrafında buluşturmaya hazır olduğu mesajını vermesi öngörülüyor.

Fidan'ın görüşmelerde savaşın Karadeniz'e yayılmaması gerektiğinin altını çizmesi, Karadeniz'de artan gerilimin düşürülmesi ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekmesi bekleniyor. Bu kapsamda limanların, gemilerin ve balıkçı tekneleri dahil sivil deniz araçlarının hedef alınmasının hiçbir koşul altında kabul edilemeyeceğini ifade etmesi, Türkiye'nin Karadeniz'in barış, istikrar ve iş birliği havzası olarak korunmasına yönelik diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulaması planlanıyor.

Diplomatik kaynaklara göre Fidan'ın, Türk şirketlerinin Ukrayna'daki yatırımları ve üstlendikleri projelerle ülkenin yeniden imar sürecine katkı sağlayabileceğini dile getirmesi, Türkiye'nin Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayan tutumunu yinelemesi ve Kırım Tatarlarının haklarının güçlendirilmesine yönelik ilave adımların önemine işaret etmesi de bekleniyor.

UKRAYNA PARLAMENTOSU STA'YI ONAYLADI

Ziyaret öncesinde Türkiye-Ukrayna ekonomik ilişkileri açısından önemli bir gelişme de yaşandı. Türkiye ile Ukrayna arasında 3 Şubat 2022'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), 14 Temmuz'da Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylandı. Anlaşmanın, Devlet Başkanı Zelenskiy'nin imzasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Dört yıldır onay sürecinde bulunan STA'nın, Türk ihracatçılarının Ukrayna pazarında Avrupa Birliği ülkeleriyle benzer rekabet koşullarına kavuşmasına katkı sağlaması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar hedefine ulaşmasını desteklemesi bekleniyor. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ticaret hacmi 2024 yılında 6,2 milyar dolar, 2025 yılında ise 6,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan, Ukrayna'da Barış ve Ticaret Konularını Görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat Haluk Levent’in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD’ye karşı dayanma süresini uzatacak İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi

12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 13:24:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Fidan, Ukrayna'da Barış ve Ticaret Konularını Görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.