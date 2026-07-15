Fidan, Ukrayna'da Barış ve Ticaret Konularını Görüşecek

(ANKARA) - Ukrayna'ya iki günlük resmi ziyarette bulunacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve üst düzey yetkililerle barış girişimleri, ikili ilişkiler ve Karadeniz güvenliğini ele alması bekleniyor. Ziyaret öncesinde iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Ukrayna'ya iki günlük resmi ziyarette bulunacak. Fidan'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın yanı sıra Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kyrylo Budanov, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın ekonomi, enerji ve savunma başta olmak üzere çeşitli alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alınması bekleniyor. Bakan Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelemesi, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemini vurgulaması ve Ankara'nın Rusya ile Ukrayna'yı yeniden müzakere masası etrafında buluşturmaya hazır olduğu mesajını vermesi öngörülüyor.

Fidan'ın görüşmelerde savaşın Karadeniz'e yayılmaması gerektiğinin altını çizmesi, Karadeniz'de artan gerilimin düşürülmesi ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekmesi bekleniyor. Bu kapsamda limanların, gemilerin ve balıkçı tekneleri dahil sivil deniz araçlarının hedef alınmasının hiçbir koşul altında kabul edilemeyeceğini ifade etmesi, Türkiye'nin Karadeniz'in barış, istikrar ve iş birliği havzası olarak korunmasına yönelik diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulaması planlanıyor.

Diplomatik kaynaklara göre Fidan'ın, Türk şirketlerinin Ukrayna'daki yatırımları ve üstlendikleri projelerle ülkenin yeniden imar sürecine katkı sağlayabileceğini dile getirmesi, Türkiye'nin Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayan tutumunu yinelemesi ve Kırım Tatarlarının haklarının güçlendirilmesine yönelik ilave adımların önemine işaret etmesi de bekleniyor.

UKRAYNA PARLAMENTOSU STA'YI ONAYLADI

Ziyaret öncesinde Türkiye-Ukrayna ekonomik ilişkileri açısından önemli bir gelişme de yaşandı. Türkiye ile Ukrayna arasında 3 Şubat 2022'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), 14 Temmuz'da Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylandı. Anlaşmanın, Devlet Başkanı Zelenskiy'nin imzasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Dört yıldır onay sürecinde bulunan STA'nın, Türk ihracatçılarının Ukrayna pazarında Avrupa Birliği ülkeleriyle benzer rekabet koşullarına kavuşmasına katkı sağlaması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar hedefine ulaşmasını desteklemesi bekleniyor. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ticaret hacmi 2024 yılında 6,2 milyar dolar, 2025 yılında ise 6,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.