Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü.
Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Abdulati'den Suriye Görüşmesi - Son Dakika
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