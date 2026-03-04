Fidan ve Albares Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İspanya'nın ABD'ye, İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırıları kapsamında üslerini kullandırmama kararı vermesinin ardından ABD ile İspanya arasında gerginlik yaşanıyor.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, bugün İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü.
