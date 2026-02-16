(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani arasında yapılan telefon görüşmesinde güncel gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Barzani Telefondan Görüştü - Son Dakika
