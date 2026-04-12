Fidan ve Dar'dan İran-ABD Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakereler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İran ve ABD heyetleri arasında İslamabad'da gerçekleştirilen müzakareler ele alındı.
