Fidan ve Dar'dan İran-ABD Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakereler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran ve ABD heyetleri arasında İslamabad'da gerçekleştirilen müzakareler ele alındı.