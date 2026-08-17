Fidan ve Erakçi'den Hürmüz Boğazı Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durumu ele aldı.