Fidan ve İshak Dar Görüştü

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- Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile görüştü

RİYAD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT-AL Ortak Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT-AL Ortak Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Riyad'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.