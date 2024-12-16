Fidan ve Kallas'tan Suriye ve Ukrayna Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmelere dair telefonda konuştu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.