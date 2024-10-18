Fidan ve Mirzoyan'dan İkili Görüşme

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(İSTANBUL) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Toplantısı kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış görüşmelerinde gelinen aşama da ele alındı.

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Toplantısı kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile yaptığı görüşmede ikili ilişkileri ele alındı. Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış görüşmelerinde gelinen aşamanın da değerlendirildiği öğrenildi.