Fidan ve Reşid Görüşmesi

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Herkes bu pozisyonu tartışıyor

- Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile bir araya geldi

BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ta diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

Fidan erken saatlerde de Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelerek, basın toplantısı düzenlemişti.