Fidan ve Safedi'den Filistin Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Filistin ve bölgesel konuları ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Safedi telefonda görüştü.
Taraflar görüşmede, Filistin başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldı.
