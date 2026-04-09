Fidan: İsrail'in Provokasyonu Görüşmeleri Zorlaştıracak

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirerek, İsrail'in provokatif eylemlerinin barış görüşmelerine zarar verebileceğini belirtti. İki bakan, Türkiye-Suriye ilişkilerini güçlendirme ve uluslararası toplumun İsrail'in yayılmacılığına karşı durması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Fidan, ABD ve İran arasında varılan ateşkesin ardından İsrail'in Lübnan'a düzenlediği geniş kapsamlı hava harekatını eleştirerek, bu provokasyonun Pakistan'da başlayacak barış görüşmelerini zorlaştıracağını ifade etti. Bölgenin istikrarını bir bütün olarak gördüklerini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle yakın eş güdüm içinde çalıştığını belirtti.

Fidan, İsrail'in müzakere sürecini sabote etmeye yönelik eylemlerine karşı aklıselimle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Suriye'nin istikrarının bölgede kalıcı barış için önemli olduğunu ifade eden Fidan, miadı dolmuş plan ve projelere yeni Suriye'de yer olmayacağını söyledi. İsrail'in Gazze'deki soykırımını Lübnan'a taşıdığını belirten Fidan, uluslararası toplumun İsrail'in yayılmacılığına dur demesi gerektiğini ekledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise, Türkiye ile stratejik ilişkilerin geliştiğini ve istikrarı güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Enerji, ticaret ve altyapı alanlarında işbirliğini vurgulayan Şeybani, Suriye'de tek ülke ve egemenlik inşasına önem verdiklerini belirtti. İsrail'in bölgedeki genişleme politikalarını eleştiren Şeybani, uluslararası toplumu 1974 anlaşmasına sadık kalmaya davet etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı
İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü

21:35
Resmi açıklama geldi İşte Asensio’nun sakatlığı
Resmi açıklama geldi! İşte Asensio'nun sakatlığı
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:52
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 22:18:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.