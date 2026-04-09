Fidan: İsrail'in Provokasyonu Görüşmeleri Zorlaştıracak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Fidan, ABD ve İran arasında varılan ateşkesin ardından İsrail'in Lübnan'a düzenlediği geniş kapsamlı hava harekatını eleştirerek, bu provokasyonun Pakistan'da başlayacak barış görüşmelerini zorlaştıracağını ifade etti. Bölgenin istikrarını bir bütün olarak gördüklerini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle yakın eş güdüm içinde çalıştığını belirtti.

Fidan, İsrail'in müzakere sürecini sabote etmeye yönelik eylemlerine karşı aklıselimle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Suriye'nin istikrarının bölgede kalıcı barış için önemli olduğunu ifade eden Fidan, miadı dolmuş plan ve projelere yeni Suriye'de yer olmayacağını söyledi. İsrail'in Gazze'deki soykırımını Lübnan'a taşıdığını belirten Fidan, uluslararası toplumun İsrail'in yayılmacılığına dur demesi gerektiğini ekledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise, Türkiye ile stratejik ilişkilerin geliştiğini ve istikrarı güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Enerji, ticaret ve altyapı alanlarında işbirliğini vurgulayan Şeybani, Suriye'de tek ülke ve egemenlik inşasına önem verdiklerini belirtti. İsrail'in bölgedeki genişleme politikalarını eleştiren Şeybani, uluslararası toplumu 1974 anlaşmasına sadık kalmaya davet etti.