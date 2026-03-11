Fidan ve Sikorski Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonyalı mevkidaşı Radoslaw Sikorski ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile bugün telefoda görüştü. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, görüşmede, son gelişmelerin bölgesel ve küresel yansımaları değerlendirildi. Sikorski, Türkiye'yi hedef alan füzeler konusunda dayanışma içinde olduklarını bildirdi.