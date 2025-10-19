Fidan ve Sybiha Lüksemburg'da Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında bulunduğu Lüksemburg'da Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü.