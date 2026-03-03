Fidan ve Wadephul Saldırıları Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefonda bölgede devam eden saldırıları ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Fidan ile Wadephul telefonda görüştü.
Görüşmede, bölgede devam eden saldırılar ele alındı. Çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
