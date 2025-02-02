Fidan ve Yerapetritis Katar'da Bir Araya Geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Katar'da bir araya geldi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan'ın Yerapetritis ile Katar'da yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.