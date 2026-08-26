Fidan: YPG\'nin Fesih Açıklaması Memnuniyet Verici

İSTANBUL/ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü YPG'den yapılan sözde "özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği"ne yönelik açıklamaya ilişkin, "Bizim işimiz profesyonel davranmak, bunların alandaki karşılığını kontrol etmek. İfade edildiği gibiyse tabii ki memnuniyet verici bir olay. Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı niteliğinde. Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım." dedi.

Elazığ'ı ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştiren Fidan, burada basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Fidan, Elazığ'da olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Elazığ, epeyden beri tekrar gelmek istediğim, adı üstünde aziz bir şehrimiz." diye konuştu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve milletvekilleriyle kıymetli değerlendirmelerde bulunduklarını dile getiren Fidan, depremin ardından Elazığ'da yaraların sarılması, konutların inşasının tamamlanması, teslim edilmesi ve vatandaşların bu evlere yerleşmiş olmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

Fidan, ekonominin iyiye gitmesi ve yerel yatırımların artmasının güzel bir haber olduğunun altını çizdi.

Elazığ'a gelmeden önce Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ahlat'a gittiklerini hatırlatan Fidan, burada kabine toplantısı düzenlendiğini anımsattı.

Fidan, içinde Türk, Kürt, Arap ve diğer milletleri barındıran Anadolu'nun 1000 yıllık tarihine ve inşa sürecine dikkati çekti.

"Buradaki Türk-İslam tarihinin Malazgirt Zaferi'yle beraber bir belirginlik kazanması ve bir medeniyet inşasının bu topraklar üzerinde o günlerden itibaren yapılması, gerçekten hepimizin tekrar tekrar hatırlaması, üzerinde düşünmesi ve sahip çıkması gereken hem bir düşünsel hazine hem bir geçmiş miras." diyen Fidan, modern zamanlardaki uluslararası rekabet ve mücadelenin bu topraklardaki varlığı daha önemli hale getirdiğini söyledi.

Fidan, geçmişi hatırlayarak ondan ders çıkarmak ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmak gerektiğini vurgulayarak, "Malazgirt Zaferi kutlamalarında hep bunları düşündük açıkçası. Bugün de Elazığ'da Valimizle, milletvekillerimizle konuşurken bu görüşler ışığında bir kez daha aslında Elazığ'ın hem tarihsel rolünü hem bugünkü modern zamanlardaki rolünü gördük. Gurur duyuyoruz açıkçası Elazığ'la." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG'nin "kendisini feshettiğine" ilişkin açıklaması

Terör örgütü YPG'nin "özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği"ne ilişkin dün yaptığı açıklamayı nasıl değerlendirdiklerinin sorulması üzerine Fidan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim işimiz profesyonel davranmak, bunların alandaki karşılığını kontrol etmek. İfade edildiği gibiyse tabii ki memnuniyet verici bir olay. Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı niteliğinde. Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım. Bütün Suriyelilerin geleceğe güvenle bakacakları ortamın hazırlığına en büyük hizmet eden olaylardan biri olur. Biz burada Kürtlerin kimliği korunurken, kimlik inkarı olmazken, Suriye'nin de milli bütünlüğünün bozulmaması, egemenlik bütünlüğünün bozulmaması, toprak bütünlüğünün bozulmaması meselesinin de önemli olduğunun altını çiziyoruz ve fiiliyatta da bunu görmek istiyoruz."

Bakan Fidan, bunun aleyhine olan konuları Suriye için iyi görmediklerini belirterek, bölgedeki YPG varlığının uzun süre yalnızca Suriye için değil, Türkiye aleyhine yönelik olduğunu dile getirdi.

Fidan, "Ama inşallah bu yeni süreçte bütün bu sorunları karşılıklı anlayışla, diyalog yoluyla çözeceğiz. Barış yoluyla çözeceğiz." dedi.

"Terörün olmadığı ortamlarda kalkınmanın ne kadar hızlı gittiğini görüyoruz"

İki gündür kara yoluyla bölgedeki il ve ilçeleri dolaştığını aktaran Fidan, "Yani orada da hep gördüm. Aslında bölgesel kalkınma, ilerleme gerçekten herkes kadar bu bölgenin de hakkı. ve terörün olmadığı ortamlarda, silahların konuşmadığı ortamlarda kalkınmanın ne kadar hızlı gittiğini, gelişmenin ne kadar iyi olduğunu, bu eşsiz doğanın buradaki Doğu ve Güneydoğu'daki eşsiz doğanın ne kadar büyük bir nimet sunduğunu, fırsat bulduğunu da görüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta ve bölgenin geri kalan kısmında barış, istikrar, kalkınma ve refahı önceleyen bir vizyona sahip olduklarını vurgulayan Fidan, bu vizyonu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde adım adım hayata geçirdiklerini söyledi.

Hakan Fidan, "İnşallah dediğim gibi yani Şam'da yapılan açıklama, metni itibarıyla olumludur ama pratikte de söylendiği gibiyse ziyadesiyle olumludur." görüşünü paylaştı.