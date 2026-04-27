Fidye Saldırıları Sessiz Dönemden Sonra Geliyor: ESET Uyardı

27.04.2026 10:30
Siber güvenlik şirketi ESET, fidye yazılımı saldırılarının genellikle sessiz bir dönemin ardından ortaya çıktığını belirterek, sorunsuz görünen sistemlerin ciddi riskler taşıyabileceği uyarısında bulundu.

ESET, fidye yazılımı saldırılarının çoğu zaman sessiz bir dönemin ardından geldiğine dikkat çekerek, görünürde sorunsuz işleyen sistemlerin ciddi riskler barındırabileceği uyarısında bulundu. Uzun süre sorunsuz çalışan sistemlerin rehavete yol açtığını, hazırlık yatırımlarının azaldığını ve gerçek risk ile algılanan risk arasındaki farkın büyüdüğünü belirtti.

Birçok kuruluş, güvenlik durumunu değerlendirirken yalnızca temel kontrollerin yerinde olup olmadığını kontrol ediyor, bu da aynı anda hem uyumlu hem de risk altında olma durumuna yol açıyor. Verizon’un 2025 Veri İhlali Araştırma Raporu’na göre fidye yazılımı kurbanlarının yüzde 54’ünün erişim bilgileri saldırıdan önce yasa dışı platformlarda dolaşımdaydı.

ESET uzmanları, güvenlik sistemlerinin şüpheli davranışları tespit edebilecek şekilde yapılandırılmasının önemine dikkat çekti. Fidye yazılımı saldırılarının etkisi yalnızca teknik boyutla sınırlı kalmıyor; 2024’te Change Healthcare saldırısının maliyeti 3 milyar dolar olarak tahmin edilirken, IBM verilerine göre bir veri ihlalinin ortalama maliyeti 5 milyon dolar, sağlık sektöründe ise 10 milyon dolar.

Veri sızıntıları yeni kimlik avı saldırılarına zemin hazırlarken yasal yükümlülükleri de beraberinde getiriyor. Güçlü bir siber güvenlik duruşu için sürekli gözlem ve uyum sağlama alışkanlığı gerekiyor.

