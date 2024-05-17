Figen Yüksekdağ, Kobani Davası kararını değerlendirdi - Son Dakika
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Figen Yüksekdağ, Kobani Davası kararını değerlendirdi

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası kararını değerlendirdi

Halkların Demokratik Partisi eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda verilen ağır ceza kararını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla değerlendirdi. Yüksekdağ, süreci demokratik siyasetin tasfiye operasyonu olarak nitelendirerek, kararın Türkiye halklarının birlikte yaşama olanaklarına ve demokratik cumhuriyet idealine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti. Yüksekdağ, direnmeye devam edeceklerini ve halkların özgürlük yolunda kararlılıkla ilerleyeceğine inandıklarını ifade etti.

17.05.2024 11:33
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(ANKARA) Mahkemenin Kobani Davasında 30 yıl 3 ay hapis cezası verdiği Halkların Demokratik Partisi eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajla kararı değerlendirdi. Süreci "demokratik siyasetin tasfiye operasyonu" olarak değerlendiren Yüksekdağ, "Çıkan ağır ceza kararları Türkiye halklarının birlikte yaşama olanaklarına ortak vatan ve demokratik cumhuriyet idealine yönelik bir saldırıdır"dedi.

Figen Yüksekdağ'ın Kobani Davası kararına ilişkin mesajı şöyle:

"Kobane Davasında verilen karar, haklı demokratik mücadelemizde, politik özgürlük hareketimizde bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. Rehin tutulduğumuz 8 yıl boyunca halklarımızın, kadınların ve emekçilerin onurunu, özgürlüğünü, adaleti savunduk. Katliamcı, tecavüzcü IŞİD ordusuna ve onun ipini elinde tutanlara, suç ortaklarına karşı toplumsal vicdana, dayanışmaya, büyük insanlığın asil değerlerine sarıldık. Bu değerlerden nasibini almayanlar tarafından yargı işkencesine, zulmüne maruz bırakıldık. Çıkan ağır ceza kararları Türkiye halklarının birlikte yaşama olanaklarına ortak vatan ve demokratik cumhuriyet idealine yönelik bir saldırıdır. Demokratik siyasetin tasfiye operasyonlarına ve halklarımızın ortak yaşamına, geleceğine dönük her hamleyi boşa çıkarmak için direnmeye devam edeceğiz. Haklılığımızın bilincine, gücüne ve güvenine sarılıyoruz. Halklarımızın da bunlara sarılarak özgürlük yolunda kararlılıkla yürüyeceğine inanıyoruz. Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın. Bugüne kadar yıkamadılar, diz çöktüremediler. Ağır bedellerle, cefalarla beslenen yolumuzdan döndüremediler. Bundan sonra da başaramayacaklar. Direne direne var olduk. Direne direne kazanacağız. Selam ve sevgilerle."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Figen Yüksekdağ, Kobani Davası kararını değerlendirdi - Son Dakika

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