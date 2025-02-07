Fiji Adaları'nda 6 Büyüklüğünde Deprem

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Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güney açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Fiji Adaları'nın güney açıkları olduğunu duyurdu.

Deprem, yaklaşık 59 kilometre derinlikte kaydedildi.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmayan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.